Grève SNCF : trafic francilien «fortement perturbé» sur certaines lignes ce lundi 5 mai

Un plan de circulation a été dévoilé ce dimanche 4 mai alors que la semaine de grève s'apprête à débuter dès ce lundi. L'interruption des transports se concentrera en particulier sur les réseaux d'Ile-de-France notamment sur les lignes du RER B et C. Les TGV, eux, devraient être épargnés.



Le trafic SNCF en Ile-de-France sera "fortement perturbé", lundi sur les lignes du RER B et C ainsi que pour trois Transiliens. La circulation sera en revanche normal sur la plupart des autres lignes, selon le plan de circulation dévoilé dimanche, à la veille d'une semaine d'appels à la grève.

L'entreprise publique prévoit un trafic normal sur le RER A, la ligne la plus fréquentée, mais "un train sur 2 sur la partie nord" du RER B "et 2 trains sur 3 sur la partie sud". Une même fréquence d'un train sur 2 est attendue sur le RER C et sur lignes N, U et V du Transilien.

Sur le RER E, le trafic sera "légèrement perturbé", la SNCF disant "prévoir 4 trains sur 5". Enfin le trafic sera "perturbé" sur la ligne H, avec quelques suppressions attendues "sauf entre Pontoise et Creil".

Une semaine de grève

Lundi est le premier jour d'une semaine marquée par plusieurs appels à la grève de Sud-Rail et de la CGT-Cheminots sur des questions de rémunération et d'organisation du travail, avec en point d'orgue une grève des contrôleurs qui s'annonce suivie en plein week-end de pont du 8-mai.

Au niveau national, SNCF Voyageurs n'a pas encore communiqué de prévisions pour la journée de lundi mais, selon plusieurs sources syndicales ou au sein du groupe, les perturbations devraient être limitées ce jour-là.

"Nous sommes loin d'une semaine noire, il n'y aura pas de semaine à l'arrêt, mais une semaine aussi normale que possible", a indiqué lors d'un entretien à l'AFP le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet.

"Les circulations seront normales du lundi 5 au jeudi 8 mai sur les TGV", a-t-il précisé et pour les 9, 10 et 11 mai, la plupart des trains circuleront.