Selon une enquête Ipsos, seuls 13% des Français sont optimistes pour l'avenir du monde. Un sentiment de regret du passé est plus marqué en France que dans d'autres pays. Carine, expatriée à Rome, exprime son inquiétude face au déclin du pays.



Une enquête annuelle réalisée par Ipsos, publiée en octobre dernier, a révélé que seuls 13% des Français se disent optimistes pour l'avenir du monde. Dans cette étude, on retrouve, chez les Français sondés, un sentiment de regret du passé qui est plus fort que pour la plupart des habitants des autres pays sondés.

Carine, auditrice de l’émission On marche sur la tête, habitant à Rome, partage cet avis. "J'arrive à voir de l'extérieur que la France est vraiment en déclin. Et je me dis que les prochaines élections vont être importantes parce que, déjà, moi, je pense que s'il y a certaines personnes qui arrivent au pouvoir, je ne reviendrai pas en France", a déclaré Carine. "Ça, c'est déjà assez clair et franchement, parfois, je pense même à renoncer à la nationalité française", a-t-elle ajouté.