Grève SNCF : RER, Transilien, à quoi faut-il s'attendre mardi en Île-de-France ?

Le trafic ferroviaire restera perturbé mardi en Ile-de-France en raison d'un appel à la grève des agents de la SNCF lancé par la CGT-Cheminots pour réclamer des mesures salariales et une meilleure anticipation des plannings, a annoncé lundi SNCF Voyageurs. Les lignes les plus perturbées seront le RER C avec un train sur deux, comme sur les lignes N et V du Transilien, les trains de banlieue de la région parisienne.

Un train sur deux sur la partie nord du RER B

Sur le RER B, il y aura un train sur deux sur la partie nord de la ligne, et deux sur trois sur la partie sud, exploitée par la RATP. Sur le RER D, il y aura quatre trains sur cinq en circulation par rapport à d'habitude. Enfin, deux autres lignes de Transilien seront perturbées : la U avec deux trains sur trois et la H avec 4 trains sur cinq.

Sur toutes les autres lignes, le trafic sera normal. Pour cette deuxième journée de grève, tous les trains grandes lignes circuleront également normalement. SNCF Voyageurs prévoit aussi d'avertir mardi l'ensemble de ses clients sur le maintien ou non de leur train pour le pont du 8-mai.

Des prévisions données ce mardi pour le pont du 8-Mai

Les grandes lignes de la SNCF sont épargnées lundi par une grève qui perturbe certaines lignes franciliennes et de TER, avant la poursuite du mouvement pour le pont du 8-Mai. Plusieurs catégories de personnel étaient appelées à faire grève à partir de lundi par la CGT-Cheminots et SUD-Rail pour réclamer une hausse des rémunérations et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d'après eux.

Pour le pont du 8-mai, un influent collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) s'est joint à l'appel à la mobilisation, lui donnant de l'ampleur. SNCF Voyageurs doit affiner mardi matin ses prévisions pour le pont.