Pont du 8 mai : les voyageurs misent sur les alternatives à la SNCF

Malgré les annonces rassurantes de la SNCF, de nombreux Français anticipent les perturbations pour le pont du 8 mai. Covoiturage, location ou bus : les solutions alternatives connaissent un franc succès.

Malgré l'optimisme affiché par le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui promet une circulation quasi normale des trains durant la semaine, les voyageurs semblent préférer assurer leurs arrières. À l’approche du pont du 8 mai, beaucoup prennent les devants et se tournent vers d’autres modes de transport. Location de voiture, autopartage ou encore covoiturage, tous les moyens sont bons pour partir sans stress.

Les adeptes du principe de précaution ont massivement opté pour le covoiturage. La porte-parole de Blablacar, Clémence Pérard, confirme une activité record sur la plateforme. En seulement quelques jours, des dizaines de milliers de places ont été proposées, marquant une nette hausse par rapport à la semaine précédente. "On a eu 170 000 places qui ont été postées en l'espace de deux jours seulement", nous a confié Clémence Pérard.

Flixbus note une fréquentation accrue par rapport à la même période l’année passée sur certaines lignes

Blablacar observe aussi un fort remplissage de ses lignes de bus, avec une augmentation de 20% en une semaine. De son côté, Flixbus note une fréquentation accrue par rapport à la même période l’année passée sur certaines lignes (+40). Pour les voyageurs ayant choisi le rail, la plateforme Kombo note un intérêt croissant pour les trajets assurés par d’autres compagnies ferroviaires comme TrenItalia, notamment entre Paris et Lyon.

Les annulations de TGV se sont également multipliées à mesure que les jours passent, comme l’indique Inès Poirier, porte-parole de Kombo. Le 29 avril, on avait 22% de trains complets et en date du 6 mai, on a plus qu'une douzaine de pourcents de trains complets", a déclaré Inès Poirier. Enfin, de nombreuses personnes privilégient leur propre véhicule pour voyager. La plateforme de location de voitures entre particuliers Turo signale aussi un pic de réservations, entre +20% et +25%, sur cette période chargée.