Pour Michel Quidort, vice-président de la FNAUT, la grève qui se profile à la SNCF pour le pont du 8-Mai est "une ficelle un peu grosse qui se répète un peu trop souvent". Ce spécialiste pointe également la teneur de la pomme de discorde de ce débrayage qui "ne justifie pas une grève".

Galère en vue pour ceux qui vont prendre le train. Alors que le pont du 8-Mai arrive à grands pas, une grève SNCF est prévue. De quoi faire grincer les dents des usagers, surtout que "c'est une ficelle un peu grosse qui se répète un peu trop souvent et dans des conflits pour lesquels les usagers ne sont pas partie prenante", pour Michel Quidort, vice-président de la FNAUT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'autant plus que selon lui, ce mouvement social trouve ses racines dans "des motifs qui ne justifient pas une grève". "Il s'agit d'une modification d'un logiciel d'emploi du temps et d'une prime de 100 euros. Est-ce qu'on arrête le pays, est-ce qu'on empêche des centaines de milliers de voyageurs de se déplacer pour ce motif ? Le dialogue social existe à la SNCF, qu'il se poursuive. Mais des solutions extrêmes pour de tels prétextes, ce n'est pas compréhensible et ce n'est pas admissible."

Et Michel Quidort d'enfoncer le clou en rappelant que sur les cinq syndicats de la SNCF, deux seulement sont impliqués dans cette grève, "la CGT et SUD-Rail".