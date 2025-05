«Il y'a beaucoup plus d'incivilité» qu'avant : en Charente-Maritime, ces Français qui deviennent réservistes

Face à la délinquance et à la situation géopolitique, de plus en plus de Français cherchent à devenir réservistes. Depuis le début de l'année, plus d'une dizaine de milliers de candidatures ont été enregistrées pour devenir réserviste.



"Engagez-vous." Face à la situation géopolitique internationale, de nombreux membres du gouvernement appellent les Français à rejoindre les rangs de l'armée. Près de 12.000 candidatures ont été enregistrées depuis le début de l'année pour rejoindre la réserve militaire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des recrues de 17 à 50 ans

"On a 15 jours pour les former. Ici, on les forme à interpeller et à se protéger", explique ainsi le chef d'escadron Patrick D'Amore, directeur de stage de cette promotion de Charente-Maritime de 90 personnes voulant intégrer la réserve de la gendarmerie.

"On a des jeunes de 17 ans et ça va jusqu'à 50 ans et ils feront tous de bons auxiliaires", confie le militaire au micro d'Europe 1. Exercice de tir, d'interpellation, cours de droit, de déontologie, vie militaire... La formation se veut complète. Chef de cabine dans une compagnie aérienne dans le civil, Michael, 43 ans, est père de trois enfants. Choqués par le comportement de certains, sur les routes notamment, il a choisi d'intégrer la réserve.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sauver des vies

"Ce n'est pas comme il y a 30 ans… Il y a beaucoup plus d'incivilité, d'infraction maintenant. Je vois des personnes qui font des excès de vitesse en plein village par exemple. Et quand je sais que j'ai mes enfants qui traversent régulièrement à cet endroit-là", ça inquiète, souligne le quadragénaire.

Julien, 39 ans et artisan-boulanger, arrive de Dordogne pour devenir lui aussi réserviste. "Même si en fonction de réservistes, on n'est pas non plus GIGN, je me dis que même ma simple présence dans une voiture de patrouille, si ça peut sauver une vie, au moins j'aurais été utile", conclut-il.

La suite après cette publicité