Enlèvement du père d’un entrepreneur en cryptomonnaie : un phénomène de plus en plus courant en France

Un homme a été retrouvé sain et sauf après son enlèvement jeudi à Paris. Les ravisseurs, qui réclamaient plusieurs millions d'euros, visaient son fils, un riche entrepreneur de la cryptomonnaie. Une affaire qui rappelle d'autres cas récents et met en lumière la convoitise suscitée par ces nouveaux millionnaires du numérique.

Un homme a été retrouvé sain et sauf après avoir été victime d'un enlèvement jeudi à Paris. Les enquêteurs ont pu le libérer samedi soir lors d'une opération de police en région parisienne. Le fils de la victime est un homme ayant fait fortune dans la cryptomonnaie. Les ravisseurs de son père comptaient donc lui soutirer de l'argent avec ce chantage.

Après le kidnapping de David Balland, co-fondateur de l'entreprise de cryptomonnaie "Ledger", cet enlèvement a de fortes ressemblances.

De nouveaux millionnaires attirants la convoitise

Comme lors de l'enlèvement de David Balland, c'est une nouvelle fois une fortune de la crypto-monnaie qui a été visée par cette tentative d'extorsion. Ce système d'argent virtuel, en pleine expansion depuis plusieurs années, a créé davantage de nouveaux riches qui se sont constitués d'importants patrimoines. Alors forcément, ces jeunes millionnaires attirent la convoitise selon Antoine Chéron, avocat spécialiste de la cryptomonnaie.

"On a souvent affaire à des personnes relativement jeunes, ils sont très médiatiques, ils ont un patrimoine qui est extrêmement connu et ils suscitent des convoitises. Malheureusement, il y a des gens qui sont mal orientés et qui veulent obtenir ça, mais on est sur des actes qui sont odieux et extrêmement violents", développe-t-il.

Une opération bien rodée

Des enlèvements violents qui ont pour but d'extorquer de l'argent à ces créateurs de crypto-monnaie. Le système semble parfaitement rodé, d'autant que cet argent virtuel est très facile à faire disparaître si la victime paye la rançon.

"S'ils ont été intelligents, ils ont demandé à ce que ces millions d'euros soient donnés dans une crypto, qu'ils soient mis sur une clé USB. Après, ils récupèrent cette clé et n'importe quel détenteur de cette clé est capable d'acquérir ce patrimoine. Donc si vous mettez 10 millions d'euros sur une clef pour la dépenser dans n'importe quel pays dans le monde, personne ne va pouvoir voir que vous êtes le détenteur de la cryptomonnaie", explique Antoine Chéron.

Selon les enquêteurs, les ravisseurs de l'homme, retrouvés samedi en Essonne, demandaient bien plusieurs millions d'euros pour sa libération, mais aucune rançon n'a cependant été versée selon la justice.