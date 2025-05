Grève SNCF pendant le pont du 8-Mai : «Choquant» et «inacceptable», pour Agnès Pannier-Runacher

Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, a jugé "choquant" et "inacceptable" le mouvement social qui s'annonce au sein de la SNCF en plein week-end de pont du 8-Mai.



Une patience qui sera mise à rude épreuve. Sud Rail ainsi que la CGT appellent, les conducteurs de train et les contrôleurs à se mettre en grève pour de meilleures primes et de meilleurs plannings pour le pont du 8-Mai. Une situation qui fait grincer des dents les voyageurs, mais aussi le ministre des Transports Philippe Tabarot. Et Agnès Pannier-Runacher se joint à cette cohorte qui se dresse contre ce mouvement social.

"Je trouve que c'est choquant, effectivement, d'empêcher les Français qui cherchent à partir en congé quelques jours avec leur famille ou leurs proches, de finalement les mettre dans cette situation de ne pas pouvoir partir", indique la ministre. "Ils sont au milieu d'une négociation qui relève du dialogue social, et c'est au dialogue social de trouver la solution. Donc pour moi c'est inacceptable."