Pascal Praud et vous - Aide à mourir : «Ce n'est pas une loi sur la fin de vie, mais sur l'euthanasie», regrette Philippe Juvin

Le député LR et chef de service des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, Philippe Juvin, s'oppose à la nouvelle loi concernant l'aide à mourir. Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, il regrette la mise en avant de l'euthanasie. Réécoutez l'extrait.

"Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, les garde-fous sont tombés les uns après les autres", dénonce Philippe Juvin, député LR et chef de service des urgences de l'hôpital Georges-Pompidou, dans une tribune dans Le Figaro. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'ancien candidat à la primaire des Républicains en 2021 s'indigne du vote de la nouvelle loi sur l'aide à mourir. "Pendant plusieurs semaines, on nous a dit que c'était une loi sur la fin de vie. Pas du tout, c'est une loi sur l'euthanasie", regrette-t-il sur Europe 1.