SNCF : la grève plonge les voyageurs dans l’incertitude à Lille

La grève des cheminots perturbe fortement le trafic des TER, surtout dans les Hauts-de-France. À la gare Lille-Flandres, les voyageurs sont contraints d'attendre des informations incertaines, tandis que la frustration monte face à l'absence de solutions immédiates. Les perturbations devraient durer toute la semaine.

Une grève qui agace les usagers quotidiens des transports en commun. Alors que la grève de la SNCF aurait pu laisser penser que nous allions tout droit vers une "semaine noire", le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a assuré que cela ne serait pas le cas. Ce lundi 5 mai, si circulation des TGV reste normale, trafic des trains régionaux, notamment dans les Hauts-de-France, connaît de fortes perturbations. Seul un TER sur trois circule, plongeant les voyageurs dans une véritable galère.

À la gare Lille-Flandres, les quais sont bondés. Des voyageurs cherchent désespérément des solutions alternatives, tandis que 80% des trains sont annulés. Caroline, l'une des nombreuses passagères affectées, exprime son agacement. "On est censés aller à Amiens demain, puis revenir à Lille pour prendre un train vers Bruxelles. Mais la SNCF nous dit qu’on devra attendre 17 heures ce soir pour avoir plus d'informations. C'est abusé, ça n’a pas de sens".

La frustration est d’autant plus palpable que, selon elle, les cheminots ont pu bénéficier de récentes augmentations de salaire, ce qui renforce son ras-le-bol face aux grèves successives.

"Mon train est décalé d'une heure, mais sans certitude absolue"

Un peu plus loin, Alain, un autre voyageur, attend devant l’écran des horaires des TER. "Mon train est décalé d'une heure, mais sans certitude absolue. C'est une contrainte supplémentaire, mais bon. Je pense que ce n'est pas le métier qui est le plus mal loti, je veux dire. Les gens de la SNCF ont un confort de travail que beaucoup de professionnels n'ont pas, et je pense que c'est un peu exagéré", a rapporté Alain.

À la billetterie de la gare Lille-Flandres, une file d'attente impressionnante s'est formée. Et selon les syndicats, le mouvement pourrait se poursuivre toute la semaine, laissant les usagers dans l’incertitude. Les perturbations risquent donc de durer, et l'énervement des voyageurs semble bien loin de se dissiper.