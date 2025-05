L'assemblée générale des actionnaires d'EDF approuve l'arrivée du nouveau PDG, Bernard Fontana

Bernard Fontana confirmé au poste de PDG d'EDF. Après l'Assemblée nationale, c'est L'assemblée générale des actionnaires a donné son feu vert à son arrivée. Ultime étape, la publication d'un décret de l'Élysée pour entériner sa nomination en remplacement de Luc Rémont.

L'assemblée générale des actionnaires d'EDF a donné son feu vert lundi à l'arrivée de Bernard Fontana au poste de PDG du groupe public, après le départ brutal de Luc Rémont. Après cette validation, la dernière étape sera la publication d'un décret de l'Élysée pour entériner cette nomination.

L'Assemblée nationale avait confirmé mercredi le choix de l'Élysée de placer Bernard Fontana, 64 ans, à la tête du producteur et fournisseur d'électricité. "J'aime l'industrie", avait déclaré lors de son audition celui qui dirigeait jusque-là le chaudériste nucléaire Framatome. Il a aussi exercé des activités dans plusieurs fleurons du secteur, comme le sidérurgiste ArcelorMittal ou le cimentier suisse Holcim.

Le conseil d'administration d'EDF "remercie" Luc Rémont

Parmi ses priorités : fournir "une électricité compétitive" pour les Français, avait-il dit aux députés et sénateurs. Le mandat du nouveau PDG est de quatre ans. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale prévue le 31 décembre 2028, indique un communiqué de presse d'EDF lundi.

L'arrivée de M. Fontana intervient un peu plus d'un mois après le départ brutal de Luc Rémont, congédié par l'Élysée. Entre EDF et l'État actionnaire, plusieurs différends s'étaient accumulés : maîtrise du programme de construction de réacteurs EPR2, part de l'État dans leur financement et bras de fer sur les prix de l'électricité avec les clients industriels énergivores.

Le conseil d'administration d'EDF "remercie" Luc Rémont qui, durant son mandat, "a contribué au redressement de la production nucléaire et de la situation financière du groupe", selon le communiqué. L'assemblée générale d'EDF a par ailleurs entériné la distribution de 2 milliards d'euros à l'État.