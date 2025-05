Pascal Praud et vous - Trafic de drogue à Villeurbanne : «Des policiers viennent dans la chambre de ma fille de 4 mois pour faire de la surveillance»

Après l'interview de Gérald Darmanin abordant la question de la montée de la violence en France, un auditeur d'Europe 1 résidant à Villeurbanne explique dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures, que des policiers viennent chez lui pour surveiller un point de deal. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après le démantèlement d'un point de deal à Villeurbanne, les trafiquants de drogue se sont repliés dans d'autres endroits de cette ville de la banlieue de Lyon, et notamment en bas de l'immeuble de Nicolas. Cet auditeur d'Europe 1 dit être "privé de liberté" avec l'arrivée de ces délinquants et non en raison de l'installation de caméras, et explique que les forces de l'ordre lui demandent d'entrer chez lui pour faire de la surveillance. "Aujourd'hui, j'ai des policiers qui viennent dans la chambre de ma fille de 4 mois pour faire de la surveillance de ces gens. Un policier est planqué pour prendre des photos (...) On le fait de manière volontaire parce que ces gens-là sont nos alliés", relate-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.