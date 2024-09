Qu'est-ce que la méthode 6 à 1, qui permet de faire des économies en faisant ses courses ?

La méthode 6 à 1 est une astuce qui fait fureur en ce moment, pour réduire son budget de courses… Le principe est simple : acheter six légumes, cinq fruits, quatre sources de protéines, trois féculents, deux sauces ou condiments et un petit plaisir, salé ou sucré. L’objectif est de ne pas se laisser distraire par ce qui vous attire dans un supermarché ! Oubliez les achats impulsifs !

Concernant les quantités, il ne s’agit pas d’acheter un fruit ou un légume, mais une portion… comme une main de bananes ou 1kg de courgettes. Et avec cette liste de courses, vous pouvez préparer 5 repas pour 1 personne pour 5 jours.

Une idée du chef cuisinier Will Coleman

L’idée vient d’un chef cuisinier et influenceur américain Will Coleman. Il l’a diffusée sur les réseaux sociaux, principalement sur TikTok. Depuis, les internautes s’en sont emparés… et ont vérifié la méthode. Nombreux sont ceux qui confirment son fonctionnement.

Cette méthode promeut la cuisine. Will Coleman conseille d’acheter des produits bruts, pas transformés. C’est une méthode de bons sens, confirment les chroniqueurs de la Table des bons vivants. Will Coleman n’a rien inventé… puisque cette méthode a déjà été appliquée par nos grands-mères ! Pour éviter le gaspillage, il vaut mieux ne pas trop acheter, cuisiner, réutiliser les restes et congeler si besoin.