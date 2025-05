Réforme de l'audiovisuel public : Rachida Dati annonce un retour du texte en juin au Parlement

Ce mercredi 7 mai, la ministre de la Culture Rachida Dati a déclaré que le projet de réforme de l'audiovisuel public serait de retour dès le mois de juin au Parlement. Le texte, qui avait été validé en première lecture au Sénat en 2023, prévoyait une collaboration entre différents médias du service public.

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé mercredi un retour en juin devant le Parlement du projet de réforme de l'audiovisuel public. "La détermination du président de la République et du Premier ministre sont intactes", a déclaré Rachida Dati sur France Inter. "Je suis déterminée sur cette réforme" et n'y "renoncerai sûrement pas".

Selon elle, le rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public, Radio France et France Télévisions en tête, avec une présidence et un conseil d'administration uniques, doit permettre de protéger le service public face aux "groupes privés qui se constituent (et) peuvent être aussi des enjeux d'influence" et de "résister (aux) plateformes par des investissements massifs".

Un projet de réforme radicale

Elle a aussi étrillé un service public qui ne toucherait, selon elle, "plus les jeunes (ni) les classes populaires. Ça devient un club pour les CSP+ (les catégories socioprofessionnelles les plus aisées, NDLR) et plus âgés".

L'examen du projet de réforme, décrié par les syndicats qui y voient une attaque contre l'audiovisuel public, avait connu en avril un nouveau coup de frein, son examen dans l'hémicycle ayant été reporté sine die, quelques jours après un incident opposant Rachida Dati à une fonctionnaire de l'Assemblée.

Une sorte de BBC à la française

Cette réforme "commence à faire consensus malgré aussi la caricature qu'on en fait", a assuré la ministre mercredi. "Il faut arrêter de caricaturer cette réforme en disant que c'est une réforme d'extrême droite, voilà la manière dont Sibyle Veil la présente", a-t-elle ajouté, ciblant la patronne de Radio France.

Le projet vise à créer une holding, France Médias, chapeautant France Télévisions, Radio France et l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), sous l'autorité d'un ou d'une présidente. Le texte a été validé en première lecture au Sénat en 2023.

Serpent de mer relancé par Rachida Dati à son arrivée au ministère début 2024, le projet d'origine prévoyait une fusion des sociétés, dans une sorte de BBC à la française, mais il a été interrompu par la dissolution de l'Assemblée à l'été.