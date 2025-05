Perrier : Nestlé Waters indique qu'il va se conformer à la demande du préfet

Nestlé Waters France a annoncé sa volonté de se conformer à la demande du préfet du Gard, qui l'a mis en demeure mercredi de retirer sous deux mois son système de microfiltration de l'eau minérale Perrier à Vergèze."Nestlé Waters est déterminée à rechercher des solutions, sous deux mois, de la microfiltration à 0.2 microns", souligne le communiqué.

Nestlé Waters France a annoncé sa volonté de se conformer à la demande du préfet du Gard, qui l'a mis en demeure mercredi de retirer sous deux mois son système de microfiltration de l'eau minérale Perrier à Vergèze, dans le sud de la France.

"Nous allons nous attacher à nous conformer aux demandes des autorités"

"Une solution technique va être recherchée pour le site de Vergèze" qui, "si elle est acceptée, pourrait permettre au préfet d'envisager d'autoriser la poursuite de l'exploitation de l'eau minérale naturelle Source Perrier à Vergèze", ajoute la société, filiale du géant suisse, dans un communiqué.

"Nous allons nous attacher à nous conformer aux demandes des autorités", souligne Muriel Lienau, présidente de Nestlé Waters & Premium Beverages, "espér(ant) trouver des solutions adaptées aux spécificités de chacun de nos sites", Perrier mais aussi Contrex et Hépar dans les Vosges également l'objet d'une mise en demeure préfectorale.

"Nestlé Waters est déterminée à rechercher des solutions après la demande des préfets du Gard et des Vosges de retrait, sous deux mois, de la microfiltration à 0.2 microns", souligne le communiqué. Selon l'entreprise, une solution technique est déjà "identifiée pour le site des Vosges (marques Contrex et Hépar - Vittel n'est pas concernée par ce type de microfiltration) et doit faire l'objet d'une validation par les autorités".