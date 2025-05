Metz : une cinquantaine de personnes évacuées du centre-ville

Dans le centre-ville de Metz, une cinquantaine d'habitants ont été évacués préventivement alors qu'un immeuble menace de s'effondrer. Le bâtiment se situe dans une rue très étroite, ce qui a contraint les autorités à évacuer également les immeubles adjacents et ceux d'en face.

Une cinquantaine d'habitants ont été évacués préventivement d'un immeuble menacé d'effondrement au centre-ville de Metz, ainsi que de bâtiments adjacents, a-t-on appris mercredi. "Il y a une vraie menace d'effondrement, réelle et imminente", a mis en garde le maire François Grosdidier sur les réseaux sociaux. "Il peut donc se produire une évolution brutale."

Une rue très étroite

L'immeuble est situé au 6 rue des Trinitaires, une rue du quartier "Ancienne Ville" de Metz, très étroite, ce qui a contraint mardi les autorités à évacuer également les immeubles adjacents et ceux d'en face, représentant au total deux immeubles d'habitation, deux immeubles d'un foyer et le Fonds Régional d'Art Contemporain (Frac).

"Les habitants ont été relogés" dès mercredi soir et "les manifestations au Frac sont annulées jusqu'à nouvel ordre", a annoncé l'édile. Sollicitée par l'AFP, la mairie a précisé que cinquante personnes ont été relogées et la circulation est interdite dans ce segment de la rue.

"Une entreprise qualifiée" doit réaliser "l'étayage de la cave et de l'immeuble. Ce chantier est risqué et restera strictement interdit d'accès au public et aux habitants jusqu'à ce que les risques soient levés" a encore dit François Grosdidier. Il espère que cela interviendra "dès mercredi soir pour la façade de l'immeuble et donc pour les immeubles se situant de l'autre côté de la rue".