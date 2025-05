Grève SNCF : le trafic toujours «très fortement perturbé» sur les trains d'Ile-de-France

Au troisième jour d'une grève à la SNCF, pour réclamer des mesures salariales et une meilleure anticipation des plannings, le trafic reste "fortement perturbé" sur certaines lignes de trains régionaux. Le RER D ne verra par exemple qu'un train sur trois circuler en moyenne.

Le trafic reste "très fortement perturbé" mercredi sur certaines lignes de trains de banlieue de la région parisienne, au troisième jour d'une grève à la SNCF pour réclamer des mesures salariales et une meilleure anticipation des plannings.

Un retour à la normale jeudi

Les circulations reviendront à la normale jeudi, a assuré sur RMC le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch. Ce mouvement social touche uniquement les trains régionaux. La grève a débuté lundi à l'appel de la CGT-Cheminots, mais SUD-Rail appelait lui aussi les conducteurs à cesser le travail ce mercredi.

La ligne la plus touchée en Ile-de-France est le RER D, traditionnelle place forte de SUD-Rail. Seulement un train sur trois circule en moyenne sur cette ligne et certaines branches ne verront aucun train ou quasiment aucun de la journée.

Sur le RER B comme le RER C, il faudra compter un train sur deux par rapport à d'habitude - sauf sur la partie sud du RER B, exploitée par la RATP, avec deux trains sur trois. Sur le RER E, seulement un train sur trois est en circulation et le service s'interrompra plus tôt par rapport à d'habitude.

La quasi-totalité des lignes du Transilien, les trains de banlieues de SNCF Voyageurs, sont également perturbées avec un train sur deux ou deux trains sur trois en moyenne.