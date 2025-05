Paris : un jeune homme de 22 ans tué d'un coup de couteau pour s'être interposé dans un vol de vélo

Un jeune homme de 22 ans a été assassiné dans le 19ème arrondissement de Paris pour avoir poursuivi un homme qui tentait de voler un vélo. Le drame est survenu dans la nuit du mercredi 7 mai, rue de la Marseillaise. La victime, blessée gravement, au cou s'est écroulée devant les policiers avant de succomber à ses blessures.

Le drame est survenu dans la nuit du mercredi 7 mai, près de la porte de Pantin, à Paris. La victime, un homme de 22 ans, a été blessée au niveau du cou, rue de la Marseillaise, dans le 19e arrondissement, avant de succomber à ses blessures. Selon les informations transmises à Europe 1, le parquet va ouvrir une enquête pour meurtre.

Il est minuit et demi lorsqu'un groupe de jeunes aperçoit un homme en train de tenter de dérober un vélo. Une confrontation éclate alors, le suspect et la dizaine de jeunes partent dans une course-poursuite qui se terminera rue de la Marseillaise. Le fugitif se retourne alors et assène un coup de couteau dans la gorge de la personne derrière lui.

La victime s’est alors rapprochée des effectifs de police, qui avaient reçu l'information d'un trouble dans le quartier. Comme le confirme le parquet de Paris, le jeune homme marchait en direction des forces de l'ordre "en se tenant le cou, avant de s'effondrer". Sur place, les pompiers n'ont pu que constater le décès du jeune homme, qui présentait une plaie unique et importante.

Le suspect en garde à vue

Un homme de 28 ans serait à l'origine de cet acte. Interpellé, ce dernier n'était pas connu des services de police mais portait sur lui, au moment de son interpellation, deux couteaux ainsi qu'un poing américain. Selon les informations du Parisien, le suspect était sans domicile fixe et vivait chez son frère, il est actuellement en garde à vue.

Un drame qui résonne avec les récentes paroles du ministre de la Justice Gérald Darmanin, qui il déclarait dans l’émission de Guillaume Pley : "Il n’y a plus de lieux safe en France."