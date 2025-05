Air France suspend le survol du Pakistan jusqu'à nouvel ordre

Face à l'intensification des affrontements entre l'Inde et le Pakistan ces dernières heures, la compagnie aérienne Air France a décidé de suspendre "jusqu'à nouvel ordre" le survol du Pakistan, provoquant un "allongement du temps de vol" pour plusieurs destinations.

La compagnie aérienne Air France a suspendu "jusqu'à nouvel ordre" le survol du Pakistan sur fond de confrontation militaire de ce pays avec l'Inde, ce qui allonge le temps de vol vers certaines destinations, a indiqué le groupe à l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L'Inde a frappé des sites «terroristes» au Pakistan avec des missiles

Une décision en vigueur depuis fin avril

"Au titre de la récente évolution des tensions entre l'Inde et le Pakistan, la compagnie a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre le survol du Pakistan", indique Air France. Cette décision est en vigueur depuis le 30 avril. En conséquence, la compagnie "est amenée à adapter son programme et ses plans de vols".

Pour les destination de Delhi, Bangkok et Hô Chi Minh, cela implique "un allongement du temps de vol", ajoute Air France sans plus de précisions.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'Inde et le Pakistan se sont violemment bombardés mercredi, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien, la confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis deux décennies.