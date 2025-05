Pont du 8-Mai : y aura-t-il du monde sur les routes, en pleine grève SNCF ?

Les Français les plus chanceux s'apprêtent à profiter du deuxième pont du mois de mai en cette fin de semaine, avec le 8-Mai. En parallèle de grèves à la SNCF, la circulation sur les routes sera donc un peu plus dense qu'à l'accoutumée, notamment dès ce mercredi selon Bison Futé. Europe 1 fait le point.

Si vous comptez faire le pont en cette fin de semaine grâce au 8-Mai, Bison Futé conseille de bien anticiper ses déplacements. Sur les routes de France, la circulation sera effectivement un peu plus chargée que d'habitude, en raison des grèves à la SNCF. Ainsi, l'organisme prévoit du monde sur les routes dès ce mercredi, un peu partout dans le pays, et notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, classée rouge.

ℹ️#InfoTrafic #weekend #8mai

▫️Difficultés dans les deux sens mercredi, jeudi et dimanche surtout en AuRA, dans l'Ouest, le Nord et autour de la méditerranée

▫️Au niveau national :#Départs

🟧Difficile le 07/05#Retours

🟧Difficile le 11/05

Détails➡️https://t.co/ZRwfKoiDXc🛣️🚗 pic.twitter.com/DMCFm6cd12 — Bison Futé (@BisonFute_MT) May 5, 2025

Entre Lyon et Orange, sur l'autoroute A7, la circulation doit être dense dès le début de l'après-midi et jusque tard dans la soirée, note Bison Futé, anticipant également des ralentissements en direction de la Manche, de la façade atlantique et de la Méditerranée. En Île-de-France, c'est en fin d'après-midi, avec les trajets quotidiens, que le trafic devrait être plus dense sur l'A10.

Le quart sud-est classé rouge dimanche dans le sens des retours

Pour ce jeudi 8 mai, les régions du Nord-Ouest, le Centre-Val de Loire et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en orange dans le sens des départs pour "circulation difficile". Le trafic sera ensuite normal vendredi et samedi selon l'organisme public, avant de nouvelles complications dimanche dans le sens des retours.

Effectivement, le quart sud-est de l'Hexagone est classé en rouge, tandis que le reste de France métropolitaine est placé en orange. Les autoroutes A7, A8, A9 et A61 seront particulièrement scrutées, et des ralentissements sont également très probables, "dans une moindre mesure", sur les axes de la côte atlantique (A63, RN165) et ceux rejoignant la région parisienne (A13 et A11). En Ile-de-France d'ailleurs, des difficultés de circulation sont redoutées "dès la fin de la matinée" sur les autoroutes A6 et A10, tandis que l'A13 "pourrait aussi enregistrer des congestions entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée".