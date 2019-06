Canicule : la vigilance orange levée dans le Nord et l'Ouest

La vigilance orange pour la canicule a été levée dans le nord-ouest et ne concerne plus que 32 départements du pays, contre 75 la veille, a indiqué Météo France dimanche matin. "Le rafraîchissement s'est bien amorcé sur le nord et sur une grande moitié ouest du pays", note Météo France dimanche matin, ajoutant que l'épisode caniculaire se limite "maintenant à une grande partie est du pays".

Des températures supérieures à 35 degrés sur le sud-est. Dans les départements maintenus en vigilance orange, "les températures maximales seront supérieures à 35 degrés", précise Météo France. Ils se situent dans un grand tiers sud-est du pays, depuis l'Aude jusqu'au Bas-Rhin, en englobant le Massif central, la Côte d'Azur, les Alpes ou encore la Corse.

Record absolu de chaleur. Une partie du pays notamment la région parisienne, avait été encore soumise à des températures suffocantes samedi au sixième jour d'une vague de chaleur exceptionnelle. La journée de vendredi avait été marquée par un record absolu de près de 46°C dans le Midi.