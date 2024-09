Avec ces banques, obtenir un crédit immobilier sans CDI, c'est possible

"Sans CDI, c’est quasiment mission impossible". Cette phrase, de nombreux actifs, sans CDI, l'ont déjà entendue au moment de contracter un crédit immobilier. Or, plus d'un travailleur sur huit en France n'est pas en CDI, ce qui représente potentiellement plus de 4 millions de personnes. Ces derniers n'osent même plus pousser la porte des banques.

Pour y remédier, le CIC lance aujourd’hui un prêt spécialement à destination de ces Français, autoentrepreneurs, saisonniers ou encore salariés en CDD. Car ces derniers, contrairement aux idées reçues, ne gagnent pas nécessairement moins que les travailleurs en CDI. Leurs revenus sont, en revanche, bien plus irréguliers. De quoi refroidir plus d'une banque, mais pas le CIC qui leur propose désormais de moduler leurs mensualités en fonction de leurs rentrées d’argent.

D'autres banques font sauter le verrou du CDI

"Lorsque le titulaire d'un CDD est en fin de CDD et qu'il n'a pas de revenus pendant deux ou mois, il peut demander automatiquement sur son application à avoir une baisse significative de son échéance. Et cela se traduit par une modification de quelques mois de la durée du prêt", explique Danier Baal, président du CIC.

Cette banque n'est pas la seule à vouloir faire sauter le verrou du CDI. La Banque Postale finance ce type de dossiers, LCL également. Au-delà de débloquer l'accès à la propriété, elles visent aussi une clientèle plus large. "On voit, chez les jeunes notamment, de plus en plus de CDD volontaires. Et si l'on veut toucher ce marché des jeunes, qui sont aussi l’avenir des banques, il faut que l'on sache financer leurs nouveaux statuts comme les CDD. Donc, on s’y adapte. Mais on veille quand même à ne pas trop les mettre en difficulté", ajoute Yohanne Bobe responsable de l’offre crédits au sein de la Banque Postale. Et la tendance risque de s'accentuer car, aujourd'hui, plus de 8 embauches sur 10 se font en CDD.