Quels produits utiliser (et éviter) pour nettoyer les fesses d’un bébé ?

Dans l’imaginaire collectif, le talc sert avant tout à laver les fesses d’un bébé. Pourtant, de nombreuses études publiées ces dernières années le suspectent d’être cancérigène et déconseillent de l’utiliser. Mais alors, quels produits faut-il appliquer sur les fesses d'un nouveau-né ? Le docteur Jimmy Mohamed a répondu à cette question mercredi après-midi, dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1.

Le talc, déconseillé pour les enfants

"Le talc n’est pas recommandé aux enfants, surtout pas chez les bébés, et encore moins sur les muqueuses. En effet, il est suspecté d'être un potentiel cancérigène. Aux États-Unis, une affaire judiciaire a défrayé la chroniqué en 2016. Une femme avait mis du talc tous les jours dans sa culotte, pensant que le produit permettait d’éviter la transpiration. Après avoir développé un cancer des ovaires, elle a porté l’affaire en justice et les juges ont considéré qu'il y avait un lien de cause à effet entre le talc et le cancer.

D'autres études montrent cependant qu'il n'y aurait peut-être pas de lien entre le talc et le cancer. Mais dans le doute, il est préférable d’éviter le talc, et jamais sur les muqueuses, donc jamais sur les fesses des bébés."

Ne pas utiliser de lingettes

Autre produit à proscrire : les lingettes, "qui sont remplies de parfums et contiennent parfois des traces de perturbateurs endocriniens. Elles coûtent également très cher et sont mauvaises pour la planète. Autant de raisons de ne pas s’en servir."

Les solutions à privilégier : l’eau ou le savon et le liniment

Pour nettoyer les fesses d’un bébé, on peut utiliser tout simplement de "l’eau ou du savon". Jimmy Mohamed conseille également de mettre du liniment, qu’on peut acheter en pharmacie. On peut aussi le fabriquer soi-même. "Vous prenez 100 millilitres d'eau de chaux, et 100 mille litres d'huile d'olive plutôt bio et un peu de cire d'abeille jaune", détaille le médecin. "Le liniment marche très bien, on en voit souvent dans les maternités."