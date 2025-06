Le Pr Stéphane Oustric élu président de l'Ordre des médecins

L'instance du Conseil national de l'ordre des médecins vient d'élire le Professeur Stéphane Oustic, président de l'organisation pour trois ans. Professeur des universités depuis 2009 à Toulouse, ce médecin fut délégué général aux données de santé et au numérique du Conseil de l'Ordre ces trois dernières années.





Le Pr Stéphane Oustric, médecin généraliste, exerçant à Toulouse, a été élu pour trois ans président du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), a annoncé mercredi cette instance.

Professeur des universités depuis 2009 à Toulouse, ville où il exerce depuis 31 ans, ce médecin fut Délégué général aux données de santé et au numérique du Conseil de l'Ordre ces trois dernières années. Il succède au Dr François Arnault.

Pendant son mandat, le Pr Oustric veut notamment "poursuivre la mobilisation générale pour une tolérance zéro vis-à-vis de toutes les violences: contre les médecins mais aussi surtout celles commises par les médecins". Le nouveau président insiste sur "une démarche participative et co-construite notamment avec des associations de victimes et de patients".

336.132 médecins sont inscrits au tableau de l'Ordre

Le Pr Stéphane Oustric arrive à la tête d'un CNOM qui a été mis en cause dans l'affaire Joël Le Scouarnec, pédocriminel condamné en mai à la peine maximale de 20 ans de réclusion pour violences sexuelles sur près de 300 victimes. Le Conseil national de l'Ordre des médecins avait dit lors de ce procès retentissant "regretter" les "dysfonctionnements" ayant permis au chirurgien, métier de Joël Le Scouarnec, de poursuivre sa carrière pendant plus d'une décennie après une première condamnation pour pédocriminalité en 2005.

L'UFMLS, syndicat professionnel de médecins généralistes et spécialistes, s'est félicité de l'élection du Pr Stéphane Oustric, qui "pendant la période Covid, a tout mis en œuvre pour armer et protéger les médecins afin qu'ils puissent soigner les patients et lutter contre cette maladie".

"Le Pr Oustric a multiplié les centres de vaccinations en Haute-Garonne et s'est opposé avec force au mouvement complotiste et antivax en protégeant la médecine et les médecins", souligne le syndicat.

Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, l'Ordre des médecins est l'institution qui rassemble et fédère l'ensemble des médecins, quel que soit leur statut, leur mode d'exercice et leur spécialité. Au 1er janvier 2025, 336.132 médecins sont inscrits au tableau de l'Ordre.