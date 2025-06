Verres non conformes, absence de lunettes de soleil... Quelles sont les conséquences d'une protection insuffisante ?

Selon une récente étude menée par l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, 40% des Français portent des lunettes ne garantissant pas une protection optimale contre les UV, pouvant engendrer de graves problèmes de vue ou même le développement de cancers.

Problèmes de vue ou encore développement de cancers, cette mauvaise protection peut coûter très cher à vos yeux, comme le constate l'ophtalmologue Damien Gatinel, qui reçoit de plus en plus de patients aux yeux abîmés par le soleil ces dernières années.

Un risque de cancer de la peau de la paupière

"On peut voir des réactions inflammatoires comme les ptérygions qui sont des petites excroissances au coin des yeux, ça peut être une source de baisse de la vision. Plus embêtant encore, les gens ont des cataractes plus jeunes parfois dès la quarantaine", a-t-il expliqué.

Ne pas se protéger avec des lunettes, c'est aussi risquer un cancer de la peau sur la paupière, mais encore faut-il avoir la bonne paire : choisir des verres foncés "ne suffit pas à préserver vos yeux", rappelle Barbara Hamline, ophtalmologue.

Porter des mauvaises lunettes de soleil serait contre-productif "car l'œil va avoir un espèce de cache de la luminosité, et la pupille va être un peu plus ouverte", a détaillé l'ophtalmologue. Ainsi, "les UV vont avoir beaucoup plus tendance à pénétrer dans l'œil que lorsqu'on ne porte rien."

Au total, il existe quatre catégories de protection de verre : dans les villes peu ensoleillées, la catégorie 2 pour protéger vos yeux suffit. Mais au bord de l'eau ou à la montagne, il faudra miser sur des verres de catégorie 3.