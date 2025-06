Accès aux soins : la fracture territoriale s'aggrave en France, des spécialités médicales absentes dans certaines zones

Selon une étude de l’UFC-Que Choisir, 73 départements comptent aujourd’hui moins de médecins qu’il y a dix ans, malgré une légère hausse globale du nombre de praticiens grâce aux professionnels étrangers. La répartition sur le territoire s’est profondément dégradée, avec des spécialités médicales totalement absentes dans certaines zones.

L’accès aux soins est toujours plus inégalitaire et se dégrade en France, particulièrement dans certaines régions, révèle une étude de l'UFC-Que choisir. Le nombre de médecins en exercice sur les dix dernières années augmente légèrement grâce aux professionnels de santé étrangers, 210.469 en 2014 à 212.331 en 2024. Cependant, la répartition des professionnels sur le territoire s’est gravement détériorée entre 2014 et 2023.

73 départements comptent moins de médecins qu'il y a dix ans

Le nombre de médecins a diminué dans 73 départements sur les 101 que compte la France. L'UFC-Que choisir révèle que la situation s'est aggravée depuis dix ans dans les zones les moins bien dotées. En revanche, elle note une légère amélioration dans les régions où le nombre de médecins était satisfaisant.

Autrement dit, là où il manquait de professionnels il y a dix ans, il en manque encore plus aujourd'hui. C'est le cas dans l'Eure, la Creuse, la Seine-Maritime ou dans la Meuse. Dans ces départements on compte en moyenne 15 praticiens pour 10.000 habitants.

Les spécialistes absents dans certaines zones

Dans certaines zones, il n'y a parfois plus de médecin. "Dans certaines zones, des spécialités sont absentes, c'est le cas pour la pédiatrie dans la Creuse, dans les Hautes-Alpes et à Mayotte. Mayotte est également concernée par le manque d'ophtalmologues", explique Théau Brigand, chargé de mission santé pour l'UFC-Que choisir.

L'association appelle à redonner de l'attractivité aux zones sous-dotées, à renforcer les services publics dans ces territoires et demande au gouvernement d'examiner et d'adopter, au plus vite, la loi qui permet de réguler l'installation des médecins.