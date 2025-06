Lors d'une canicule, la prise d'un traitement médical peut avoir des effets sur l'adaptation de notre corps à la chaleur

16 départements sont en vigilance orange à la canicule ce vendredi, à partir de midi. Prudence si vous prenez des médicaments car ces fortes chaleurs ont un impact sur leur consommation. Alors quels sont les risques et surtout quels gestes faut-il adopter ?

Les fortes chaleurs touchent la France. Ce vendredi, 16 départements de l'Hexagone sont placés en vigilance orange canicule à partir de midi. Des températures qui peuvent présentées des risques dans la prise de médicaments. La simple prise d'aspirine ou d'anti-inflammatoire peut être dangereuse.

Des médicaments qui perturbent la thermorégulation et accentuent la déshydratation

Car, lorsqu'il fait chaud, le corps lutte pour garder une température de 37 degrés. Or, ces médicaments perturbent cette thermorégulation et accentuent la déshydratation. Il faut aussi être vigilant si vous prenez un traitement pour l'hypertension, prévient Philippe Bessert, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

"Les médicaments diurétiques pour faire baisser la tension, qui servent en fait à uriner plus en éliminant du volume, fait diminuer la tension. Quand on transpire l'été, on perd déjà de l'eau, beaucoup plus que d'habitude. Et donc ce volume qui disparaît, il faut le prendre en compte, voir avec son médecin, pour adapter la dose de ce médicament".

Et cela provoque une diminution du sodium dans l'organisme, ce qui peut entraîner un malaise. Il peut alors être recommandé de consommer des boissons un peu salées avec des minéraux pour compenser la perte d'eau. Enfin, il fait faire attention au soleil. Certains antibiotiques et anti-histaminiques sont photosensibilisants. Des coups de soleil peuvent alors apparaître, voire pire, des brûlures. Et ce, même avec une légère exposition au soleil.