Les intoxications alimentaires dans l'Aisne sont dues à la bactérie E. coli, annonce le ministre de la Santé

Les intoxications alimentaires survenues depuis le 12 juin dans l’Aisne sont dues à la bactérie Escherichia coli. Dix-huit enfants ont été touchés, dont une fillette de 12 ans décédée. Huit sont encore hospitalisés, six d’entre eux souffrent d’une grave atteinte rénale.

Les intoxications alimentaires sévères dont 18 enfants désormais ont été victimes dans l'Aisne depuis le 12 juin sont dues à la bactérie Escherichia coli (E. coli), a confirmé dimanche soir le ministre de la Santé Yannick Neuder.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ces 18 enfants "ont contracté une bactérie qui s'appelle un Escherichia coli" a déclaré Yannick Neuder lors d'un point presse à Saint-Quentin (Aisne). Sur ces 18 enfants, une fille de 12 ans est décédée lundi et huit sont encore hospitalisés, dont six atteints d'un syndrome hémolytique et urémique (SHU), une grave affection rénale, a ajouté le ministre.

>> Plus d'informations à suivre...