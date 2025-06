L'hypertension, cette maladie silencieuse qui fait d'énormes dégâts en France

Bien souvent asymptomatique, l'hypertension a été responsable de près d'un décès sur dix en France, en 2021. Un adulte sur trois souffre aujourd'hui de cette maladie qui pèse lourd sur le système de santé, car entraînant de nombreuses hospitalisations.

L'hypertension, c'est la maladie chronique la plus fréquente en France. 17 millions de personnes, soit un adulte sur trois, en souffrent et souvent de manière asymptomatique.

Santé publique France a publié mardi, une étude sur le fardeau qu'elle représente en France. Cette dernière révèle que l'hypertension pèse lourd sur le système de santé, ayant entraîné plus de six millions de journées d'hospitalisations en 2021, et près de 8,5% des décès du pays (55.000 au total).

Une maladie sans symptômes particuliers

L'hypertension était aussi responsable de séjours de longue durée : 400 000 nuits d'hospitalisations enregistrées lors de cette même année, généralement pour des problèmes cardiaques et des AVC. Si elle engendre de grandes conséquences sur l'hôpital, c'est aussi parce qu'il s'agit d'une maladie sans symptômes particuliers. Il faut donc apprendre à reconnaître ses signes pour se faire diagnostiquer, en cas de doute.

"Cela peut être des maux de tête, des petites mouches dans les yeux. Si vous avez de l'hypertension dans la famille, il faut d'autant plus se surveiller et faire pratiquer une mesure de la pression artérielle régulièrement chez votre médecin", indique Clémence Grave, médecin épidémiologiste chez Santé publique France.

Le médecin rappelle qu'une tension supérieure à 14.9 doit pousser à consulter. Il est par ailleurs possible d'éviter de développer de l'hypertension, ou de stabiliser la maladie grâce à une alimentation pauvre en sel, une faible consommation d'alcool et une activité physique régulière.