Ventilateurs et climatisation : attention à ces faux amis contre la chaleur

Alors que la chaleur persiste ce vendredi sur une large partie du pays, ventilateurs et climatiseurs tournent à plein régime. Mais ces solutions pour rester au frais peuvent provoquer rhumes, angines ou gênes respiratoires si elles sont mal utilisées. Europe 1 fait le point sur les bons gestes à adopter.





Il fait encore chaud, même ce vendredi, sur la majorité du territoire. Le ventilateur sera donc de nouveau de sortie, ou pour les plus chanceux, la climatisation sera allumée. Mais ces moyens de se rafraîchir peuvent rendre malades. Alors, qu’est-ce qui rend malade et comment s’en protéger ? Europe 1 fait le point.

Un écart de température de 7 degrés maximum avec l’extérieur

Allumer son ventilateur chez soi, lorsque la pièce n’est pas parfaitement nettoyée, revient à brasser de l’air chargé de poussières, d’acariens, de poils d’animaux ou encore de pollens. La climatisation comporte elle aussi des risques, selon Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l’Association Santé Respiratoire France.

"Ce sont des nids à culture, que ce soit pour des bactéries, en particulier la légionelle, ou pour des virus. Cela peut aussi concerner certaines moisissures. Et tout cela va ensuite être pulsé dans les voies respiratoires. Ça peut entraîner des rhinites, de l’asthme ou une gêne respiratoire", détaille-t-il.

Les rhumes et angines en plein été peuvent donc parfois être liés à l’utilisation de la climatisation. Pour rester au frais sans tomber malade, il est conseillé d’entretenir sa climatisation chaque année et de passer un coup de chiffon sur les lames de son ventilateur. Il faut également penser à garder un écart de température de 7 degrés maximum avec l’extérieur, car les chocs thermiques de plus de 10 degrés peuvent entraîner des courbatures, voire des malaises.