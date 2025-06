Les Français fâchés avec leur brosse à dents : gare aux maladies parodontales !

Un baromètre publié ce jeudi par l'Union française pour la santé bucco-dentaire et la société Haleon montre que un Français sur trois ne se brosse pas correctement les dents. Un geste pourtant très important pour se protéger des maladies parodontales, surtout à partir de 30 ans.

À peine un Français sur trois se brosse correctement les dents, révèle un baromètre Ipsos publié jeudi par l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) et l'entreprise Haleon. Résultat : deux Français sur trois disent rencontrer des symptômes évocateurs d'une "parodontie", une maladie des gencives. Sauf que 85% des Français ne savent pas ce que sont les maladies parodontales, et ne consultent pas de dentiste.

Un risque encore plus important à partir de 50 ans

À partir de 30 ans, la prévention est primordiale car à cet-âge là, vos gencives changent et deviennent plus sensibles. On estime qu'à partir de 35 ans, la moitié des Français présente une maladie des gencives. Le risque augmente encore plus à 50 ans, explique le dentiste Christophe Lequart, porte-parole de l'Union française pour une santé buccodentaire : "À partir de 50 ans, on a une diminution un petit peu de l'os autour des racines de nos dents et, aussi, une moins bonne réponse à l'inflammation."

Des effets sur la santé générale

Si un saignement ou même une légère douleur aux gencives apparaît, il faut consulter au plus vite. Une maladie des gencives peut entraîner un déchaussement, mais a aussi des effets sur la santé générale. "La maladie gingivale va fabriquer des médiateurs d'inflammation qui vont se retrouver dans la circulation générale et ça va diminuer aussi l'élasticité des coronaires et donc augmenter le risque d'infarctus du myocarde", prévient Christophe Lequart.

Il est possible d'éviter les maladies des gencives grâce à un détartrage une fois par an pour éliminer la plaque dentaire. Il faut compléter avec un brossage de dent efficace : deux fois par jour, pendant deux minutes, sans oublier le fil dentaire.