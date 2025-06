Intoxications alimentaires dans l’Aisne : la viande halal a-t-elle plus de risques d’être contaminée par la bactérie E.coli ?

L'enquête se poursuit dans l'affaire des enfants intoxiqués dans l'Aisne. Les analyses, réalisées dans cinq boucheries, dont quatre qui sont halal, ont montré la présence de la bactérie E.coli. Mais la viande halal a-t-elle plus de risques d'être contaminée qu'une viande standard ?

26 cas d'intoxications alimentaires, 25 enfants et une personne âgée, ont été enregistrés par les autorités depuis le 12 juin dernier. Des analyses ont été réalisées dans plusieurs boucheries, dont quatre sont halal, et les résultats ont confirmé la présence de la bactérie E.coli. La viande halal a-t-elle plus de risques d'être contaminée qu'une viande standard ?

À l'heure actuelle, rien ne dit que l'aspect halal de la viande commercialisée serait à l'origine de ces contaminations

C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs vétérinaires interrogés par Le Figaro, il y a trois jours. Le mode d'abattage sans étourdissement de l'animal pourrait être un facteur supplémentaire de développement de bactérie E.coli. D'abord, car ce procédé ne permet pas une exsanguination parfaite, comme le prévoient les règles sanitaires.

Mais surtout parce que la coupe de l'œsophage de l'animal, qui se fait lors d'un abattage rituel, peut provoquer, selon ces vétérinaires, une régurgitation de l'estomac de l'animal et ainsi disséminer des germes dans tout l'organisme. Le président de l'Académie vétérinaire de France, Jean Derégnaucourt, a d'ailleurs écrit une lettre au ministre de la Santé au début de la semaine pour le sensibiliser à ce risque.

Mais attention, dans le cas des intoxications survenues dans l'Aisne, la préfecture du département précise qu'il n'y a pas de ciblage en fonction des modalités d'abattage. En d'autres termes, rien ne dit à l'heure actuelle que l'aspect halal de la viande commercialisée serait à l'origine de ces contaminations.

Dans son dernier communiqué datant de ce vendredi soir, l'ARS de l'Aisne précise par ailleurs que les causes de l'apparition de la bactérie E.coli n'est toujours pas identifiée, d'autant que les cinq boucheries concernées par la fermeture prononcée par les autorités n'avaient pas le même fournisseur.