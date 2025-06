Canicule et Fête de la musique : le ministre de la Santé, Yannick Neuder, appelle à modérer la consommation d'alcool

Alors qu’une vague de chaleur frappe le pays et que seize départements restent en vigilance canicule, le ministre de la Santé Yannick Neuder a appelé ce samedi à la prudence. Il exhorte notamment les Français à bien s’hydrater et à modérer leur consommation d’alcool lors de la Fête de la musique.





Le ministre de la Santé Yannick Neuder a appelé samedi les Français à s'hydrater et à modérer leur consommation d'alcool, notamment dans le cadre de la fête de la musique, à l'heure où 16 départements restent placés en vigilance canicule.

Face à cette "vague de chaleur qui nous arrive de l'ouest", le ministre a insisté sur "les règles essentielles : ne pas s'exposer à la chaleur, particulièrement entre 11h du matin et 16h, s'hydrater et boire de l'eau (...) se couvrir, mettre des chapeaux, des casquettes, de la crème".

"Ce soir il y aura la fête de la musique, il faut modérer ses consommations d'alcool, particulièrement quand il fait chaud", a-t-il ajouté lors d'un déplacement à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne).

Les personnes les plus vulnérables doivent pouvoir trouver "des espaces de fraîcheur"

Au-delà de ce week-end, "on va avoir un été caniculaire (...) on parle de plus de 10 degrés de différence par rapport à la même période" (...) il faut que les municipalités s'organisent" pour aller voir "les personnes âgées, les personnes handicapées."

Les personnes les plus vulnérables doivent pouvoir trouver "des espaces de fraîcheur, des îlots de fraîcheur", des "salles climatisées qui sont mises à disposition" par certaines communes, notamment les bibliothèques ou médiathèques.

Pour éviter l'engorgement des urgences, le ministre de la Santé a appelé à trouver une solution en amont, auprès du médecin traitant notamment, avant d'aller à l'hôpital, qui doit rester "le dernier recours".

"C'est tous ensemble qu'on pourra faire en sorte que la France passe cette vague de chaleur", a dit Yannick Neuder. Près de 3.700 décès liés à la canicule ont été recensés l'an dernier, "il faut qu'on soit solidaires".