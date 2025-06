«Je l’honore ce don» : à l'occasion de la Journée du don d’organes, Aziza, greffée du cœur, sensibilise pour sauver des vies

Chaque jour en France, deux à trois personnes meurent faute de greffons disponibles. À l’occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes ce dimanche, les associations rappellent l’importance de faire connaître sa décision et de s’inscrire sur le registre des donneurs. Un geste qui peut sauver des vies, comme celle d’Aziza, greffée du cœur après une urgence vitale.

"Les médecins m'ont dit qu'il fallait envisager l'option grève"

Le souffle coupé et le cœur qui palpite à 250 battements par minute. Voilà ce que ressent Aziza Oubaita alors qu'elle n'a que 44 ans. Pourtant en excellente santé, le cœur de cette ex-boxeuse, est mis KO par une bronchite non soignée, qui a atteint le myocarde, muscle qui permet au cœur de se contracter. Après un énième passage aux urgences, le verdict tombe.

"Les médecins m'ont dit qu'il fallait envisager l'option grève. Donc ils m'ont mis sur liste 'super ugente'. 9H30 le matin j'ai été inscrite et à 19h, on est venu m'annoncer qu'ils avaient trouvé un cœur et que j'allais passer au bloc à 2 heures du matin", raconte-t-elle.

Après plus mois d'hospitalisation post-greffe, c'est de retour sur un ring qu'Aziza réalise sa chance. "Quand j'ai repris le sport, j'ai commencé à l'entendre battre et à le sentir battre dans ma poitrine. J'étais hyper contente. Et je l'honore, ce don, je remercie mon donneur. Il m'a sauvé la vie", explique-t-elle avec émotion.

Pour continuer à honorer ce don, Aziza sensibilise les personnes autour d'elle sur l'importance de s'inscrire sur le registre de donneur pour, à leur tour, pouvoir un jour sauver des vies.