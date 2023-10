«Il nous a donné une piste pour soigner ses copains» : Lucas, 12 ans, guérit d'un cancer incurable

Les médecins belges étaient démunis face à sa maladie. Six ans après avoir été diagnostiqué d'un cancer du cerveau réputé incurable, Lucas, 12 ans, vient d'en guérir et c'est peut-être grâce à la décision de ses parents : l'emmener en France pour tenter de trouver un traitement miracle.

"J'ai dit à ses parents qu'on n'arriverait pas à le guérir"

À six ans, Lucas, est hospitalisé à l'institut Gustave Roussy, près de Paris. Il entre dans un essai clinique expérimental, le traitement de la dernière chance. "J'ai dit à ses parents qu'on essayerait de contenir la maladie le plus longtemps possible, mais qu'on n'arriverait pas à le guérir. Lucas avait six ans au diagnostic et n'avait pas conscience que la plupart des enfants atteints de la même maladie en mourrait", explique son pédiatre, Jacques Grill.

Une rémission qui donne espoir

Au fil des mois, Lucas répond de manière extraordinaire aux médicaments et élimine petit à petit la maladie de son organisme. "Je n'avais pas encore vu d'enfant répondre aussi bien au traitement", se souvient son pédiatre. Cinq ans après le début du traitement, tous les feux sont au vert. Lucas, aujourd'hui adolescent, a vaincu la maladie. Une rémission qui donne espoir pour la recherche contre le cancer, poursuit Jacques Grill. "C'est un peu comme si Lucas, par la façon dont il a répondu au traitement, nous avait donné une piste pour soigner ses copains, c'est formidable."

Dans l'essai clinique de Lucas, huit autres patients sont aussi considérés comme des "longs survivants".