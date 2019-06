Nicolas Sarkozy : "Ma place n'est plus dans la vie politique partisane"

Nicolas Sarkozy l'assure : il ne reviendra pas en politique. "Il faut savoir, dans la vie, sans doute d'ailleurs est-ce difficile, où est sa place. Ma place n'est plus dans la vie politique partisane", a affirmé dimanche au JT de France 2 l'ancien président de la République, qui vient de publier un livre intitulé "Passions", dans lequel il évoque la période allant du début de son engagement politique jusqu'à son accession à l'Elysée en 2007. "Ce livre n'est pas un livre politique. Je n'ai pas de calendrier politique", a par ailleurs assuré l'ancien chef de l'État.

"Ma place n'est plus là. Elle n'est plus là, définitivement. Parce que si je revenais, cela amènerait de la confusion, et il n'y en a vraiment pas besoin", a-t-il insisté, alors que son parti, Les Républicains, traverse une profonde crise après sa déroute (8,44%) aux élections européennes. "La droite n'est acceptable dans le pays que si elle est rassemblée, élargie, qu'elle refuse tout sectarisme, et qu'elle est populaire", a jugé Nicolas Sarkozy.

Sarkozy évoque "l'habileté" de Macron vis-à-vis de l'électorat de droite

Nicolas Sarkozy a également estimé qu'Emmanuel Macron avait eu "l'habileté" de "donner le sentiment aux électeurs de la droite qu'il pouvait être une réponse". Emmanuel Macron est-il aujourd'hui le leader de la droite ? "Si vous lui posez la question, ce serait mieux. Est-ce qu'il a eu l'habileté de donner le sentiment aux électeurs de la droite qu'il pouvait être une réponse ? C'est incontestable", a déclaré l'ancien président.