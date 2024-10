Mort de Philippine : quelles sont les conditions pour rapatrier en France le meurtrier présumé ?

Trois semaines après le meurtre de Philippine, étudiante de 19 ans à l'université Paris-Dauphine, retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne, la France a déposé mercredi auprès des autorités suisses une demande d'extradition de Taha O., le meurtrier présumé. "La France insistera, bien évidemment, pour que cette personne soit jugée en France", a indiqué le ministre de la Justice, Didier Migaud. La demande "a été faite par la France dans les délais. Maintenant il faut que la procédure suive son cours."

Taha O., Marocain âgé de 22 ans, est le principal suspect. Il a été interpellé en Suisse le 24 septembre. "Il est aujourd'hui détenu en Suisse, donc il y a une garantie au niveau de sa détention", a assuré Didier Migaud. Son extradition tarde, mais elle a de fortes chances d'aboutir, car toutes les conditions sont réunies pour le rapatrier en France.

Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité

D'abord, sur le volet judiciaire. Les infractions doivent être répréhensibles à la fois en France et en Suisse. Des infractions qui font encourir au moins quatre mois de prison, ce qui est le cas ici pour un viol et un meurtre. Mais ce n'est pas tout, comme l'explique Maître Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris : "Il ne faut pas que l'incrimination soit fondée sur un motif politique. Il ne faut pas que la personne soit un ressortissant suisse".

Ces conditions réunies, les délais d'extradition peuvent varier, précise Me Fontana : "Soit il y a une procédure classique et vu le retentissement médiatique de l'affaire, ça ne prendra que quelques semaines. Soit, il y a une procédure d'extradition simplifiée et là, c'est une question de mois, d'un mois seulement. Enfin, si la personne mise en cause conteste son extradition, il faudra compter quelques mois".

Une fois remis aux policiers français, le placement en détention provisoire de Taha O. fait peu de doute. Pour le viol et le meurtre de Philippine, le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité.