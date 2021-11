Migrants : Attal surpris de voir Bertrand «tirer à boulets rouges sur le bilan de Sarkozy»

INTERVIEW

Une déclaration politique qui n'est pas anodine à quelques jours du congrès d'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle. Invité dans Europe matin mardi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a remis en cause la position de Xavier Bertrand, l'un des cinq candidats du congrès, qui demande le retrait des accords du Touquet et dénonce les atermoiements de l'exécutif. "Je suis assez surpris de (sa) capacité à tirer à boulets rouges sur le bilan et l'héritage de Nicolas Sarkozy", a-t-il répondu sur Europe 1.

