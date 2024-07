Le Nouveau Front populaire au révélateur de la radicalité de LFI : l'exemple du port de l'abaya à l'école

Qui sera le candidat du Nouveau Front populaire pour accéder au poste de Premier ministre ? L'indécision est encore totale plus d'une semaine après les résultats des élections législatives anticipées, qui ont porté l'alliance de gauche à la première place en nombre de sièges remportés (plus de 190). C'est tout de même dans ce contexte que La France insoumise, le groupe qui compte le plus de députés dans cette union, se voit déjà au pouvoir et veut imposer sa radicalité aux autres partis composant le NFP.

Manon Aubry réaffirme l'opposition de LFI à l'interdiction du port de l'abaya

C'est le cas sur le sujet du port de l'abaya à l'école, interdit depuis la rentrée de septembre dernier. Lundi matin dans La Grande interview Europe 1-CNews, l'eurodéputée LFI Manon Aubry a assuré de tout son poids que si la gauche arrivait au pouvoir, le NFP supprimerait cette interdiction. "Nous avons toujours dit que nous étions en faveur de cette abrogation. Maintenant, je ne suis pas sûre que ce soit la première des priorités, si nous arrivons au gouvernement dans les jours qui viennent", temporise la tête de liste des élections européennes pour LFI.

Des députés du NFP prêts à accepter la main tendue d'Emmanuel Macron ?

Cependant, les socialistes et les communistes ne souhaitent pas revenir sur cette réforme prise par Gabriel Attal au nom de la laïcité à l'école. Cette fracture démontre l'incapacité de la gauche à travailler ensemble, car personne ne souhaite faire de compromis.

Après une semaine de négociations pour trouver un Premier ministre, les partis composant le NFP n'ont toujours pas avancé d'un iota. Face à cette impasse, plusieurs députés socialistes pourraient accepter la main tendue d'Emmanuel Macron pour former une autre coalition. Une décision qui ferait nécessairement imploser le Nouveau Front populaire.