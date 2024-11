Le débat sur la fin de vie aura finalement lieu à l'Assemblée début février

Un texte sur la fin de vie sera examiné à l'Assemblée nationale les semaines des 3 et 10 février, a acté mardi la conférence des présidents de la Chambre basse. Le gouvernement avait dans un premier temps annoncé vouloir organiser ce débat à partir du 27 janvier.

Il n'a pas encore décidé s'il proposera un "nouveau projet de loi" ou s'il reprendra une proposition de loi d'Olivier Falorni (groupe MoDem), signée par quelque 220 députés, a expliqué une source gouvernementale.

Le précédent gouvernement avait, après de longs mois de gestation, mis sur la table un texte prévoyant de légaliser le suicide assisté, et dans certains cas, l'euthanasie, avec de strictes conditions et sans employer ces termes, préférant parler d'"aide active à mourir". Ce texte était examiné en première lecture lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, le 9 juin, et son examen a donc été interrompu.

Le 17 septembre, le rapporteur du projet de loi, Olivier Falorni, a déposé de son côté une proposition de loi, qui reprend le texte du gouvernement l'enrichissant des amendements adoptés par l'Assemblée avant sa dissolution.

Le Premier ministre Michel Barnier avait annoncé le 1er octobre dans sa déclaration de politique générale qu'il souhaitait "reprendre le dialogue" avec le Parlement début 2025 sur le sujet.