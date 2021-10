Éric Zemmour : Fabien Roussel va déposer une résolution contre la candidature de l'essayiste

Interrogé sur les manifestations contre le futur candidat à la présidentielle Éric Zemmour, Fabien Roussel a condamné les violences qui en ont découlé lors du Grand Rendez-vous sur Europe 1. Pour autant, il estime que la candidature du polémiste doit être remise en cause. "Je suis pour le débat démocratique, mais je dis aussi que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, mais des délits", a-t-il asséné.

Pour lui, Éric Zemmour prône des propos, des idées racistes et antisémites. "Il existe dans la loi un arsenal qui permet aux juges de rendre inéligible un responsable politique" pour des propos discriminatoires. Le candidat à la présidentielle prévoit le 2 décembre donc de "déposer à l'Assemblée nationale une résolution pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction aux magistrats pour mettre en œuvre cette disposition". Et d'insister : "Pour qu'enfin dans notre République un responsable politique ne puisse pas se présenter à une élection quand il a été condamné" pour des idées racistes et antisémites.

