Elizabeth II : comment les Britanniques ont rendu un dernier hommage à leur reine

REPORTAGE

Ferveur et recueillement. Tels étaient les deux maître-mots ce lundi à Londres où des milliers de Britanniques ont assisté à la procession du cercueil d'Elizabeth II à l'occasion de ses funérailles. Une marche à laquelle le roi Charles III a bien évidemment pris part, se tenant juste derrière le cercueil et adoptant un pas lent et cadencé au rythme de la musique militaire.

Entouré de ses deux fils, William et Harry mais aussi de ses frères et sœur Anne, Andrew et Edward, le nouveau souverain a accompagné ce cortège le visage grave et l'allure martiale. Le convoi, entouré de 6.000 militaires, a remonté le célèbre Mall jusqu'à Buckingham Palace devant une foule gigantesque massée dans les allées.

Tout au long du parcours retentissaient les cloches et les coups de canon jusqu'à l'Arc de Wellington, à l'entrée de Hyde Park. Le cercueil d'Elizabeth a ensuite été transféré dans le corbillard royal qui s'est engagé dans une grande artère sous des applaudissements et des jets de fleurs.

"On n'oubliera jamais ça"

Nick et Deborah attendaient ce moment depuis 5 heures ce matin. "On n'oubliera jamais ça, jamais. On est content d'être venus, même si ce n'était que pour quelques secondes. Tout le monde voulait être là et c'est fantastique", savoure Nick. "C'est très triste et très émouvant. C'était une femme tellement merveilleuse, pas seulement pour notre royaume, mais pour le monde entier. Ma grand-mère, ma mère, ma tante avaient assisté au mariage de la reine et à son couronnement. Donc il fallait qu'on soit là pour ce jour historique avec nos petits enfants", ajoute Deborah.

Une journée qui a permis aux Britanniques d'offrir d'ultimes hommages à leur défunte reine. Sous le soleil, la foule a ensuite regardé le corbillard s'éloigner vers Windsor. Pour beaucoup, la journée s'est poursuivie en famille sur les pelouses de Hyde Park pour profiter d'un jour férié qui, sans doute, restera dans l'histoire.