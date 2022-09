Carnet de bord, jour 10 - Mort d'Elizabeth II : à Carlisle, une dernière messe en guise d'adieu

REPORTAGE

Sous la voûte bleue et dorée de la cathédrale de Carlisle, des dizaines de personnes sont penchés sur leur siège, les mains jointes, en pleine prière. Des bougies ainsi que des fleurs ont été déposés près de l’autel en hommage à la reine Elisabeth II. A défaut d’être aux funérailles, Sue tenait à venir ici aujourd’hui. "Je ne suis pas assez en forme pour aller à Londres mais j'aurais adoré y aller", dit-elle au micro d'Europe 1.

"70 ans de règne à célébrer"

"Je me souviens de son couronnement quand j'avais 5 ans. C'était un peu comme une mère ou une grand-mère pour moi", ajoute-t-elle. Un sentiment partagé pour Gilly et son fils Matthew, venus déposer un bouquet de tulipes et suivre la messe. "Elle était très religieuse, vraiment dévouée à l'Église anglicane. On a pas pu aller à Londres, ni à Edimbourg. Donc ici c'est le meilleur endroit pour déposer des fleurs et montrer notre affection pour la reine", souligne Gilly.

"C'est important. Il y a 70 ans de règne à célébrer", ajoute son fils devant un parterre de fleurs. Demain, ce sera donc devant la télévision que la famille suivra la cérémonie d’adieu pour la reine.

Devant la cathédrale de Carlisle, des dizaines de bouquets ont été déposés.

Crédits photos : Nina Droff

"Beaucoup de larmes"

"On essaie de garder nos sentiments à l'intérieur, d'être fort parce qu'elle voulait qu'on soit forts. Mais il y aura beaucoup de larmes ce lundi" reconnaît-elle.

Gilly et Matthew espèrent maintenant pouvoir trouver du temps pour se rendre à Londres dans les prochaines semaines, pour se recueillir devant la sépulture de la reine.