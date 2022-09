Carnet de bord - Au jour de la proclamation de Charles, étape à Llandovery

Coincée entre deux collines, le petit village aux maisons colorés de Llandovery paraît désert à première vue. Mais, en poussant la porte du musée locale à l’entrée de la ville, on trouve une dizaine de personnes rassemblés autour d’un poste radio qui diffuse la cérémonie de proclamation du roi Charles III. A la mort de la reine Elizabeth II, il a succédé à sa mère.

"On vit un moment d’histoire c’est fascinant...", confie une femme au micro d'Europe 1.

© Nina Droff/Europe 1

Le roi Charles a conquis le coeur des habitants depuis qu’il s’est installé dans sa résidence royale à quelques kilomètres du village, en 2008. Jean et Lucy l’ont même souvent vu se promener dans le square en face du musée.

"Il vient ici tous les ans pour sa visite annuelle au pays de Galles, mais aussi pour des visites personnelles", nous confie une autre. "Il aime bien se promener ici parce qu’il se sent en sécurité… Les gens le laissent tranquille, seul avec ses pensées."

© Nina Droff/Europe 1

Une habitante salue les qualités du nouveau roi : "C’est homme vraiment charmant, les pieds sur terre, très gentil, j’espère qu’il va apporter ça à sa fonction." Et la popularité de Charles est au beau fixe à Llandovery. "Il est très populaire ici, il a fait beaucoup pour cette ville, de grosses donations… On est fière qu’il ai choisi cet endroit", se targue une autre.

© Nina Droff/Europe 1

"On a un nouveau prince de Galles maintenant"

C’est donc avec une grande fierté mais aussi un pincement au coeur qu’elles écoutent cette cérémonie. "Je ne sais pas si on va le revoir par ici, maintenant il va être très occupé… Mais on a un nouveau prince de Galles maintenant. On va voir si Kate et William viennent nous voir."

En attendant le musée espère que son ascension au titre de roi, attirera de nouveau touristes dans le village.