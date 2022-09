 Carnet de bord, jour 4 - Mort d'Elizabeth II : à Birmingham, un hommage au-delà des royalistes

Sur le parvis de la vieille cathédrale baroque de Birmingham, au toit délavé et aux briques fissurées par le temps, un immense tapis de fleurs multicolores grandit de jour en jour. Betty, emmitouflée dans un k-way usé, dépose une dizaine de marguerites blanches, ses fleurs préférées. "Je ne me considère pas comme royaliste, mais la reine... J’ai vraiment beaucoup de respect et d’amour pour elle", confie-t-elle à Europe 1.

Crédits photos : Nina Droff/Europe 1

Comme Betty, de nombreux Britanniques rendent hommage à la reine Elizabeth II, décédée à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne, quand bien même cette ville du centre de l'Angleterre se place en tête du classement des villes les moins royalistes du pays.

Elizabeth II, "un véritable exemple de dévotion"

Carrie et sa mère Rose, elles, placent au sol des photos de la souveraine lors d’une de ses visites à Birmingham. Elles ne se sont jamais vraiment préoccupées de la famille royale, mais elles tenaient à saluer cette femme d’exception. "Personnellement j’ai des sentiments mitigés vis à vis de la monarchie", concède la première, "mais c'était un véritable exemple de dévotion", affirme Carrie.

"C’était une femme entière, tout ceux qui l’ont connu en disent du bien", assure Rose. "Juste pour ça, on voulait présenter nos respects", reprend sa fille. "Elle a consacré sa vie à son peuple et c’est important de le reconnaître."

Un large panel d'habitants rend hommage à la reine

Un peu en retrait, Matt Thomson, doyen de la cathédrale, s’émerveille de la diversité des personnes venues se recueillir. "La reine arrivait à établir des relations avec des gens de toutes les communautés, de toutes les opinions", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Son intégrité touchait vraiment les gens dans leur cœur."

Une intégrité que partage, selon lui, Charles III, le nouveau roi.