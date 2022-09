EN DIRECT - Le monde dit adieu à la reine Elizabeth II

Avec une pompe au déroulement millimétré et inlassablement préparé, ces funérailles religieuses devant 2.000 invités à l'abbaye de Westminster achèvent un deuil national marqué par une immense vague d'émotion collective depuis le décès le 8 septembre d'Elizabeth II dans son château écossais de Balmoral.

2.000 invités sont attendus à l'abbaye de Westminster

Les spectateurs se sont massés avant 7 heures dans les environs du palais de Buckingham

Le cercueil de la reine quitte Westminster Hall

Le cercueil de la reine Elizabeth II a quitté Westminster Hall pour l'abbaye, tiré par 142 marins.

Le nouveau roi d'Angleterre Charles III est arrivé pour les funérailles de sa mère, la reine Elizabeth II. Il est accompagné de son fils, le prince William, héritier au trône. Juste après, la reine consort Camilla est arrivée, accompagnée de Kate Middleton, du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé à l'abbaye de Westminster. Suivi de près par Theresa May, David Cameron, Tony Blair, Gordon Brown et John Major.

La nouvelle Première ministre Liz Truss est arrivée peu après.

Les Britanniques et les touristes au rendez-vous

Pour vivre "un morceau d'histoire" ou pouvoir dire "j'étais là" : Britanniques et touristes venus parfois de loin sont nombreux à s'être levés à l'aube lundi pour assister à Londres aux funérailles d'Elizabeth II aux meilleures places.

Malgré les fraîches températures matinales dans la capitale britannique, les spectateurs se sont massés avant 07H00 du matin dans les environs du palais de Buckingham et de l'abbaye de Westminster, où se déroule la cérémonie religieuse. "Je voulais faire partie (des célébrations). C'est un grand jour de notre histoire, cela fait partie de notre vie", explique à l'AFP Susan Davies, 53 ans, arrivée dès 06H30 à Hyde Park Corner depuis l'Essex, à l'est de Londres, avec son mari et leurs deux adolescents.

Sur Whitehall mais aussi le long du Mall, la grande avenue qui mène au palais de Buckingham, jeunes et vieux prennent leur mal en patience. Des Union Jack mais aussi des drapeaux australiens ou canadiens ont été accrochés. Les mieux préparés prennent le petit-déjeuner et le café. Les meilleurs points de vue sont déjà occupés.

À Windsor aussi, où le cercueil de la reine Elizabeth arrivera seulement dans l'après-midi, les spectateurs commençaient déjà à se rassembler autour du "Long Walk", allée rectiligne qui mène au château et où passera la procession. Des écrans géants ont été installés.

Des centaines de dirigeants attendus

Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont attendus lundi à Londres pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II, un casse-tête sécuritaire et diplomatique entre privilèges accordés à certains et invités controversés. L'abbaye de Westminster ne pouvant accueillir qu'environ 2.000 personnes, seuls les chefs d'Etat et un ou deux invités par pays ont été conviés aux premières obsèques nationales du Royaume-Uni depuis 1965.

De nombreuses têtes couronnées ont confirmé leur présence aux funérailles de la souveraine, qui a régné pendant plus de 70 ans. L'empereur Naruhito et l'impératrice Masako du Japon viendront pour leur premier voyage à l'étranger depuis leur accession au trône en 2019.

Le prince Albert II de Monaco, son épouse Charlene, le roi des Pays-Bas Willem-Alexander, la reine Maxima et la princesse Beatrix, le roi Philippe des Belges et le roi Harald V de Norvège seront tous présents, comme la reine Margrethe du Danemark, désormais seule reine régnante d'Europe.

Le roi d'Espagne Felipe VI sera là, mais aussi son père Juan Carlos Ier, qui a abdiqué en 2014 et vit désormais aux Emirats arabes unis.

Arrivés samedi soir à Londres, le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden se sont recueillis dimanche après-midi devant le cercueil de la souveraine. Contrairement à d'autres dirigeants auxquels il a été demandé de venir à l'abbaye à bord de bus affrétés par les autorités, Joe Biden a obtenu l'autorisation d'utiliser sa limousine présidentielle blindée, "The Beast".

Des invités parfois contestés attendus

Des personnalités parfois contestées sont attendues. Le président brésilien Jair Bolsonaro a profité de sa visite pour prononcer un virulent discours électoral sur le balcon de la résidence de l'ambassade du Brésil. Un temps attendu, le président turc Recep Tayyip Erdogan, à New York, s'est fait représenter.

L'Arabie saoudite devrait être représentée par le prince Turki bin Mohammed Al Saud, selon une source diplomatique. Le prince saoudien Mohammed ben Salmane (MBS), dont la possible venue faisait grincer des dents, a été écarté de la scène internationale après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite en Turquie en 2018.

Le président chinois Xi Jinping sera absent, mais son vice-président Wang Qishan assistera aux funérailles. Ce dernier a pu se recueillir samedi après-midi devant le cercueil de la souveraine, bien que des députés aient tenté d'interdire toute délégation chinoise à Westminster. À l'origine de leur colère : les sanctions prises par la Chine à l'encontre de parlementaires britanniques qui avaient critiqué son bilan en matière de droits humains.