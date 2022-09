Carnet de bord, jour 6 - Mort d'Elizabeth II : l’hippodrome de Newmarket perd son ambassadrice

Brin d’herbe par brin d’herbe, les jardiniers de l’hippodrome taillent et arrosent les deux kilomètres de piste verdoyante, en prévision de la prochaine course. Sophie Able, la directrice, supervise le décrassage des immenses gradins. Elle ne peut s’empêcher d’être un peu nostalgique lorsqu’arrive le moment de nettoyer les sièges en plastique bleu du "carré royal" où la reine, visiteuse fréquente de l’hippodrome, s’asseyait, en grande passionnée de l'univers équestre.

>> LIRE AUSSI - La France offre un cheval de la Garde républicaine à Elizabeth II pour son jubilé

"C’est le meilleur endroit pour regarder la course", explique-t-elle. "On peut entendre le tonnerre des sabots des chevaux qui arrivent. La reine adorait les voir sur la piste, elle criait, s’agitait, c’était incroyable à voir".

Tout à gauche, se trouve le "carré royal" dédié à tous les visiteurs royaux.

Nina Droff/Europe 1

"Personne n’était aussi passionné par les courses hippiques"

Au cours de son règne, la reine Elizabeth a passé de nombreux après-midi dans ce siège, à encourager ses chevaux. Deux d'entre eux avaient même remporté les grandes courses de Newmarket en 1958 et 1974. Plus récemment, elle avait inauguré les nouveaux gradins de l’hippodrome, lors de sa dernière venue, en 2000.

La piste de course de Newmarket mesure 2km et est connu pour ses ondulations qui rendent encore plus difficile la course.

Nina Droff/Europe 1

Pour Sophie Able, son décès est une terrible perte pour le centre hippique. "C’était la plus grande ambassadrice de notre sport. Personne n’était aussi passionné par les courses hippiques qu’elle. On va tout faire pour qu’on se souvienne d’elle ici"

Au-delà des courses, la défunte souveraine s’occupait elle-même de l’élevage de ses chevaux. Plusieurs d’entre eux étaient éduqués et entrainés à Newmarket. Joy, une des éleveuses, l’a parfois croisé dans les écuries en briques rouges. "Elle montait tout le temps et elle était très respectée en tant qu’éleveuse de pur-sang. Elle va nous manquer. Je n’arrive pas à croire qu’elle soit parti", raconte-elle les yeux embués de larmes.

Les nouveaux gradins vitrés de l'hippodrome inaugurés par la reine en 2000.

Nina Droff/Europe 1

Deux minutes de silence

Un hommage officiel sera rendu à la reine samedi prochain pour l’ouverture de la saison. Deux minutes de silence seront observées avant le départ de la course, puis une vidéo des meilleurs moments de la reine à l’hippodrome sera projetée. Mais les habitants de la ville n’ont pas attendu l’hommage officiel pour se recueillir.

Parmi les fleurs, certains ont glissé des prix d'équitation et des fers à cheval.

Nina Droff/Europe 1

Beaucoup sont déjà venus déposer des centaines de bouquets de fleurs devant une statue de la reine accompagnées de ses chevaux, en hommage à son engagement pour la ville et pour les courses hippiques.