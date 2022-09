PORTRAIT - Longtemps mal aimé, écologiste... Qui est Charles III, le nouveau roi d'Angleterre ?

Il est enfin roi. A 73 ans, le prince Charles a pris la succession de sa mère, Elizabeth II, décédée le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Proclamée reine le 6 février 1952, puis couronnée l'année suivante, la monarque aura régné près de 70 ans. Un chiffre que son fils, désormais appelé Charles III, ne pourra jamais atteindre. Mais pourra-t-il atteindre la cote de popularité de sa mère ?

Une vie sentimentale mouvementée

Né le 14 novembre 1948 à Londres, Charles Philip Arthur George est le premier d'une fratrie de quatre enfants. Trois ans plus tard, sa mère Elizabeth devient la nouvelle reine du Royaume-Uni. Il devient alors son héritier direct. Et à ce titre, il est nommé prince de Galles en 1958. Charles est très vite envoyé en pensionnat dans le nord-est de l'Écosse. Il devient ainsi le premier membre de la famille royale à être diplômé à l'université.

Jeune, sportif... Charles rencontre en 1970 Camilla Shand. Le coup de foudre entre les deux jeunes britanniques est incontestable. Mais le prince de Galles a 21 ans et s'engage dans l'armée, mettant également un terme à sa relation avec celle qui sera bien des décennies plus tard, sa femme.

Et si Camilla se marie avec Andrew Parker Bowles en 1973, les deux amants ne se quittent pas vraiment pour autant et mènent une relation cachée. En 1977, le prince Charles rencontre Diana Spencer. La jeune femme, issue de la noblesse britannique, fréquente rapidement le futur roi d'Angleterre. Quelques mois plus tard, le 24 février 1981, Charles et Diana, qui n'a tout juste que 19 ans, annoncent devant la presse être officiellement fiancés. Une apparition longuement attendue par les Britanniques, mais qui tourne rapidement au drame pour le jeune couple.

Longue chute de popularité

Lorsqu'un journaliste leur demande s'ils sont amoureux, la jeune Diana s'empresse de répondre "bien sûr". Un enthousiasme guère partagé par Charles, qui rétorque : "Tout dépend de ce que l'on entend par 'être amoureux'. C'est ouvert à interprétation". Le malaise devant la caméra est immense. Malgré une première maladresse, les deux tourtereaux se marient le 29 juillet 1989, devant près de 35.000 invités. Diana devient "la princesse des cœurs", sa popularité explose. Devant les objectifs, les deux amoureux vivent un amour quasi parfait les premières années de leur mariage, ponctué par la naissance de William, le 21 juin 1982, puis d'Harry le 15 septembre 1984.

Mais le prince Charles continue d'entretenir sa relation avec Camilla Parker Bowles. Et les maladresses à répétition du prince de Galles auprès de Diana finissent d'avoir raison de ce mariage. Diana et Charles se séparent en 1992. Dès le 30 novembre 1995, Lady Diana révèle face caméra les adultères de Charles. "Nous étions trois dans ce mariage" expliquera-t-elle à la presse.

Le divorce des parents de William et Charles est prononcé en 1996. Mais un an plus tard, alors qu'elle est poursuivie par des paparazzis en plein Paris, la Princesse Diana meurt dans un accident de voiture, touchant la Grande-Bretagne en plein cœur.

La tristesse laisse rapidement place à la colère et les Britanniques accusent le prince Charles et Camilla d'être responsables de la mort de "la princesse des cœurs". La cote de popularité de Charles et Camilla, qui ne se cachent plus, s'effondre. Ils leur faudra plusieurs années pour regagner la confiance des Anglais.

Engagement climatique

Si la vie amoureuse du roi Charles III aura été particulièrement mouvementée, le fils d'Elizabeth II aura été précurseur sur un sujet hautement important aujourd'hui : le climat. Dès les années 80, le prince se soucie de l'environnement. En 1985, il crée une ferme biologique sur son domaine de Highgrove. Cinq ans plus tard, il dévoile une marque de produits bio : "Duchy Originals", devenue depuis "Waitrose Duchy Organic". Et alors que la presse anglaise n'hésite pas à le surnommer "le prince des patates", Charles III persiste dans cette voie.

Quelques années plus tard, il lance un projet d'éco-village : Pounbury. Le village, en privilégiant une forte densité, rompt avec le schéma classique de la banlieue. La zone est ainsi dessinée pour les piétons et non pour les voitures.

Devenu ambassadeur du climat, le prince Charles enchaîne les prises de parole sur le sujet, comme en 2015 lors de la COP 21. "La nature toute entière crie pour dénoncer les mauvais traitements que nous lui infligeons. Si la planète était un patient, nous l'aurions soignée depuis longtemps", avait-il souligné devant les représentants des États du monde entier.

Désormais roi, pas de doute que Charles III continuera de s'engager pour le climat, aux côtés de son épouse Camilla Rosemary Shand, elle aussi sensible à la cause climatique.