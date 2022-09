PORTRAIT - Qui est le duc de Westminster, âgé de 31 ans et 27 fois plus riche que les Windsor

31 ans seulement et déjà un patrimoine personnel de près de 12 milliards de dollars. Hugh Grosvenor, duc de Westminster, proche de la famille royale britannique, possède l'une des plus grosses fortunes du Royaume-Uni. Bien plus grande que celle de la défunte reine Elizabeth II, qui s'élève à 500 millions de dollars. Il fait partie des 2.000 invités aux funérailles de la souveraine ce lundi. Sans être un membre de la famille royale britannique, Hugh Grosvenor et sa famille sont très proches des Windsor, à tel point que l'aristocrate est l'un des parrains du prince George, le fils du prince William et de la princesse Kate, troisième dans l'ordre de succession au trône.

Parrain du prince George

Mais avant d'obtenir cette richesse, Hugh Grosvenor est né en janvier 1991 et est le seul fils de Natalia Phillips, marraine du prince William, et de Gerald Grosvenor, duc de Westminster. Ce titre a été donné à leur famille par la reine Victoria en 1874. Hugh a également trois sœurs, deux aînées et une cadette, et a grandi avec le titre de comte Grosvenor. Il étudie notamment à l'université de Newscastle, avant de travailler dans la gestion immobilière dans une branche du groupe familial, puis il rejoint une start-up. Le 9 août 2016, son père Gerald Grosvenor décède d'une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. Hugh récupère donc son titre de duc de Westminster... mais aussi sa société immobilière, Grosvenor Group, et sa fortune, en raison de la règle de la primogéniture masculine.

Une fortune principalement due à un patrimoine immobilier très important : les Westminster possède l'ensemble des immeubles des quartiers de Belgravia et de Mayfair, qui font partie des plus aisés de Londres. À seulement 25 ans, Hugh Grosvenor devient l'aristocrate le plus riche du Royaume-Uni. Assez discret, le jeune homme est aussi engagé : il a notamment fait un don de 10 millions de livres pour soutenir le personnel soignant lors de la première vague de Covid. Un statut et une personnalité qui font de lui l'un des célibataires les plus convoités du pays.