Carnet de bord, jour 5 - Sur la plage de Holkham, le souvenir d'une reine comme les autres

Assis sur les marches d’unes des bicoques colorées qui bordent le rivage, Barbara et Tom contemplent la plaine de sable ondulée de la plage de Holkham qui s’étend à perte de vue. Tellement, que les personnes à l’autre bout ne sont que des petits points noirs perdus dans l’immensité de la plage. Le couple se rappelle très bien le jour où une de ces lointaines silhouettes s’est avérée être la reine d’Angleterre.

Le long de la plage de Holkham, des petites cabanes de toutes les couleurs sont visibles. Crédits photos : Nina Droff/Europe 1

"C'était assez incroyable"

"Je l’ai vu une sur la plage, en train de promener ses corgis. Et elle m’a juste souri et saluer de la main. Elle avait l’air tellement simple. Bien sûr, j’avais reconnu la reine, mais elle avait juste l’air d’une personne normale", se remémore Barbara. "C’était très surprenant parce que d’habitude, on ne voit que son côté formel. C’était assez incroyable", ajoute son compagnon, Tom.

Un peu plus loin le long de la mer, les pieds dans l’eau jusqu’aux chevilles, Liz et Anna profitent des derniers rayons du soleil, avec une petite pensée pour la reine Elizabeth qui appréciait cet endroit, autant qu’elles. "Elle était toujours très détendue quand elle venait du côté de Norflok. C’était sa retraite d’été. Elle adorait marcher, être avec ses chiens. Ça devait être merveilleux pour eux de pouvoir s’échapper et être elle-même", estime Liz.

"Elle pouvait se libérer des autres"

"Il y a des kilomètres de sable, beaucoup d’espace pour les gens. On ne croise pas beaucoup de personnes. Comme ça, elle pouvait se libérer des autres", explique Anna. Une atout indéniable pour la reine, située non loin de sa résidence d’été de Sandringham. Et la rumeur raconte même, qu'Elizabeth II avait sa propre entrée cachée sur la plage pour éviter la foule.

Un endroit parfait donc pour celle qui aura passé 70 ans de sa vie à la tête du Royaume-Uni et du Commonwealth.